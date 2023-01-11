Канада закупит у США ЗРК NASAMS для нужд Украины

Это будет первое пожертвование Канады Украине системы противовоздушной обороны, заявила министр обороны страны Анита Ананд.

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Канада закупит у США зенитно-ракетный комплекс NASAMS для Украины. Об этом сообщила министр обороны страны Анита Ананд.

По словам министра, она провела беседу с украинским коллегой Алексеем Резниковым, который заявил, что главным приоритетом для Киева являются системы ПВО.

«Вот почему Канада закупает в США национальную передовую зенитно-ракетную систему NASAMS для передачи Украине», — написала Ананд в Twitter.

Министр добавила, что это будет первое пожертвование Канады Украине системы противовоздушной обороны.

Ранее в Германии заявили о намерении поставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder. На территории страны также будут обучать украинских военных обращаться с БМП.