Пентагон анонсировал начало обучения украинских националистов обращению с системами ПВО Patriot

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Боевики киевского режима приступят к освоению американских систем противовоздушной обороны Patriot уже на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Обучать националистов планируют на базе Сухопутных войск ВС США в штате Оклахома.

«В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих», - приводит ТАСС слова Райдера.

Ранее стало известно, что поставки систем противовоздушной обороны Patriot вошли в новый пакет военной помощи Украине от США. Всего Вашингтон намерен поставить Киеву оружия и техники на сумму почти $2 млрд. При этом в Пентагоне признали, что на обучение украинских националистов придется потратить не один месяц.