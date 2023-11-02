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Экс-руководство университета в Перми ожидает суд после стрельбы 2021 года

Елизавета Кондрикова
17:33 02.11.2023
В сентябре 2021 года в массовой стрельбе погибли шесть человек и еще 34 пострадали, в СК считают, что при должном уровне защищенности вуза удалось бы избежать таких последствий.
Экс-руководство университета в Перми ожидает суд после стрельбы 2021 года
© Фото: Алексей Смирнов, РИА Новости
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Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении бывшего руководства университета в Перми, где в 2021 году произошла массовая стрельба, экс-ректор вуза Дмитрий Красильников, бывший проректор Павел Блусь и начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.  

«По данным следствия, Красильников, Блусь и Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета... в университете функционировала лишь система оповещения о действиях при пожаре», - говорится в сообщении СК РФ.

Бывшее руководство учебного заведения знало об имеющихся недостатках в системе безопасности, однако не приняло никаких мер для их устранения. Несоблюдение требований антитеррористической безопасности привело к шести жертвам и 34 пострадавшим в результате массовой стрельбы, открытой студентом этого же университета Тимуром Бекмансуровым.

По итогу, когда Бекмансуров пришел в университет и открыл огонь по студентам, возникла паника. В СК считают, что при соблюдении всех мер безопасности было бы намного меньше жертв и раненых. Известно, что, пытаясь скрыться от преступника, некоторые студенты выпрыгивали из окон и возводили баррикады, чтобы стрелок не смог попасть в аудитории. 

Напомним, массовое убийство студентов в Пермском государственном университете произошло 20 сентября 2021 года, в итоге стрелок был приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд доказал, что молодой человек представляет исключительную опасность для общества, сам Бекмансуров признал свою вину. 

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