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«Он сразу стал палить»: очевидец рассказал о пермском стрелке

Ян Брацкий
11:41 20.09.2021
По словам очевидца, студенты на улице начали разбегаться только после третьего выстрела.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Один из студентов Пермского госуниверситета рассказал о стрельбе, очевидцем которой он стал. По словам молодого человека, стрелок действовал уверенно и решительно. Студенты у входа в учебное заведение отреагировали на его действия не сразу.  

«Смотрю, выходит на перекресток человек с дробовиком и уверенным шагом идет. Оружие метра полтора у него. Первый выстрел - толпа только шелохнулась, второй выстрел - половина присела. Третий - стали разбегаться все. Мы убежали обратно. Он сразу стал палить, стоял в шести метрах от места, где студенты курят. Тревоги не было, ни единой кнопки не нажали», - рассказал «Звезде» молодой человек по имен Кирилл.

ЧП произошло сегодня, в районе 10 часов утра по московскому времени. Вооруженный молодой человек открыл беспорядочную стрельбу по студентам Пермского госуниверситета. Пытаясь скрыться, некоторые из них выпрыгивали из окон и возводили баррикады, чтобы подозреваемый не смог попасть в аудиторию.

В результате спецоперации юноша был задержан. В СК РФ ранее сообщили что он оказал активное сопротивление и был ранен. Его личность и мотивы устанавливаются.

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