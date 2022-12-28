Пермский стрелок Тимур Бекмансуров приговорен к пожизненному лишению свободы

Его признали представляющим исключительную опасность для общества.

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Сегодня днем суд приговорил к пожизненному лишению свободы Тимура Бекмансурова. Его признали виновным в вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет и массовом убийстве.

Следователям удалось доказать, что молодой человек представляет исключительную опасность для общества. Сам Бекмансуров полностью признал свою вину в нападении.

Напомним, нападение произошло 20 сентября прошлого года. Молодой человек начал беспорядочно расстреливать учеников и сотрудников заведения.

В результате происшествия погибли шесть человек, пострадали более 40. Агрессора обезвредил сотрудник ДПС, который работал неподалеку от места происшествия.