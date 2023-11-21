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Шиитские группировки Ирака признались в нанесении удара по базе США

Анастасия Бобылева
06:35 21.11.2023
Айн-аль-Асад далеко не в первый раз подвергается обстрелу со стороны шиитов, ранее по авиабазе нанесли удар два дрона.
Шиитские группировки Ирака признались в нанесении удара по базе США
© Фото: Hani Ali Xinhua Globallookpress
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Шиитские вооруженные формирования, входящие в «Исламское сопротивление Ирака», признали свою ответственность за обстрел американской базы Айн-аль-Асад на западе Ирака в провинции Анбар.

Как сообщили сами шииты, эти действия стали ответными мерами на «преступления», совершаемые в секторе Газа.

«В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в Газе, бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли удар беспилотником по американской оккупационной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака», - цитирует сообщение группировок РИА Новости.

Айн-аль-Асад уже не в первый раз подвергается обстрелу со стороны шиитов. В конце октября два по ней ударили два дрона, ранее по авиабазе также нанесли ракетный удар. Сообщалось, что внутри базы прогремел взрыв.

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