В стране и мире Шиитские группировки Ирака признались в нанесении удара по базе США Анастасия Бобылева Айн-аль-Асад далеко не в первый раз подвергается обстрелу со стороны шиитов, ранее по авиабазе нанесли удар два дрона. © Фото: Hani Ali Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Шиитские вооруженные формирования, входящие в «Исламское сопротивление Ирака», признали свою ответственность за обстрел американской базы Айн-аль-Асад на западе Ирака в провинции Анбар. Как сообщили сами шииты, эти действия стали ответными мерами на «преступления», совершаемые в секторе Газа. «В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в Газе, бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли удар беспилотником по американской оккупационной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака», - цитирует сообщение группировок РИА Новости. Айн-аль-Асад уже не в первый раз подвергается обстрелу со стороны шиитов. В конце октября два по ней ударили два дрона, ранее по авиабазе также нанесли ракетный удар. Сообщалось, что внутри базы прогремел взрыв. Экспертное мнение и аналитика