Reuters: по американской авиабазе в Ираке нанесли ракетный удар

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Сегодня 22 октября ракетному обстрелу подверглась американская военная авиабаза Айн-аль-Асад в провинции Анбар в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в армии США.

Один взрыв также прогремел внутри самой базы. Информации о пострадавших и повреждениях в результате атаки пока не поступало. Обстрел велся, по словам собеседников агентства, «ракетами "Катюша"».

Уточняется, что на базе размещены американские и международные военные силы. Ранее 21 октября были засечены и сбиты два беспилотника над территорией базы. Пока неизвестно, кто стоит за нападением на авиабазу.

В четверг 19 октября база Айн-аль-Асад была обстреляна из реактивной установки залпового огня «Град», несколько ракет разорвалось на ее территории. В этом случае ответственность за атаку на себя взяла коалиция вооруженных шиитских группировок «Исламское сопротивление в Ираке».