Песков объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск

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В Кремле ответили на вопрос журналистов о том, с чем связано назначение начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герaсимова командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

«Комментарий вчера был дан министерством обороны - увязка с расширением масштаба стоящих задач», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне, 11 января, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства спецоперацией. Впоследствии стало известно, что он назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО.

Заместителями Герасимова стали главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Как объяснили в российском военном ведомстве, уровень руководства СВО был повышен в связи с тем, что расширился масштаб задач, решаемых в ходе специальной операции.