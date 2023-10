В стране и мире The Times: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях из-за контрнаступления ВСУ Никита Черненко Зеленский и Залужный разошлись во мнениях по тактическим вопросам. © Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не могут прийти к консенсусу на фоне завершения контрнаступления украинской армии. Об этом сообщила британская газета The Times. В материале газеты говорится, что причиной для разногласий стал вопрос завершения контрнаступления. Так Залужный уверен, что оно уже почти закончилось, в то время как Зеленский из-за угрозы потратить все терпение западных партнеров не согласен с позицией главнокомандующего. «Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Но президент Зеленский не согласен или не признает этого», - говорится в публикации. Ранее Минобороны России опубликовало запись рассказа пленного военнослужащего ВСУ, в котором он рассказал об отношении командиров к подчиненным. По словам военнопленного за неподчинение приказам солдат могли подвергнуть насилию или даже расстрелять. Экспертное мнение и аналитика