За последнее время изменились взгляды союзников Киева на помощь Украине, все меньше людей выступают за продолжение финансирования киевского режима.

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На обложке американского журнала «Time» за декабрь 2022 года изображен президент Украины в окружении толп людей с жёлто-синими флагами. Взгляд полон надежд и устремлён вдаль. В верхней части обложки надпись - «Человек года». Но, не проходит и года - обложка последнего выпуска того же издания: маленькая фигурка Владимира Зеленского. Он один на красном фоне и будто уходит. Надпись: «Никто не верит в нашу победу, как я». Слово «Никто» повторяется дважды и выделено крупным шрифтом.

Вот выдержка из статьи «Time». Автор Саймон Шустер со ссылкой на окружение Зеленского сообщает: политик чувствует себя преданным западными союзниками, зол и по-прежнему ничего не хочет слышать о перемирии. И это на фоне откровенных высказываний самих европейцев о том, что они устали от конфликта на Украине.

«Видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса. Времена действительно меняются. Его еще недавно везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах высших законодательных органов, как это было недавно в США. На сессии ЕС по обсуждению Украины чувствовалась жуткая усталость», - сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Такую позицию разделяют многие, даже если не озвучивают её в открытую. Об этом можно судить по новому пранку от блогеров Вована и Лексуса. На прямолинейный разговор они вытянули премьера Италии Джорджу Мелони. В этот раз прикинулись одним из африканских чиновников.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход»,- прокомментировала Мелони.

У общественности на Западе - схожие настроения. Менее половины американцев выступают за то, чтобы Вашингтон наращивал поставки вооружений Киеву. А Ещё в начале лета, по данным Reuters, таких было 65%.

«В какой-то момент побеждает телевизор, и на Западе активно поддерживают войну Украины против России, и это является мейнстримом политики, а иногда побеждает падение доходов домохозяйств, сложности в национальных экономиках влияют. Люди говорят: бог с ней, с Украиной, давайте займемся нашими внутренними делами», - заявил Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

«Россия может разбить Украину в любое время. Вместо этого она превратила эту страну в черную дыру для денег, вооружений и боеприпасов Запада» - вот ещё одна прямая цитата известного немецкого предпринимателя Кима Доткома. В своём посте в соцсети Х он напомнил, что США, ЕС и другие страны-доноры с начала 2022 года потратили на помощь Киеву $250 млрд. По его словам, такой подход вместе с отсутствием у Украины каких-либо значимых на поле боя успехов делает из Запада посмешище.

«Понятно, что помощь будет продолжаться, одномоментно поставки оружия и помощь Украине не прекратятся, но по крайней мере, это будет сопровождаться проверками, как это расходуется. И вполне возможно в какой-то момент, что, убедившись в неэффективности расходования средств, этот поток оружия и денег будет уменьшаться. Тем более что сейчас более остро стоит вопрос о помощи Израилю», - отметил Завкафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук.

Палестино-израильский конфликт уже развёл американский истеблишмент по разные стороны баррикад в решении финансовой помощи Украине. Против демократа Байдена и Белого Дома открыто выступает новый спикер нижней палаты Конгресса США республиканец Майк Джонсон. Он против единого пакета помощи и Иерусалиму, и Киеву. Деньги, по его мнению, нужно «развести». Причём поддержку Украины продолжить только после разъяснений куда были израсходованы уже выделенные киевскому режиму средства.