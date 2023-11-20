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ЦАХАЛ потребовал извинений от BBC за материал о больнице «Аш-Шифа»

Анастасия Бобылева
09:09 20.11.2023
В Армии обороны Израиля заявили, что ВВС должна извиниться за материал, в котором сообщается, что у ЦАХАЛ нет доказательств использования больницы «Аш-Шифа» боевиками палестинского движения ХАМАС.
ЦАХАЛ потребовал извинений от BBC за материал о больнице «Аш-Шифа»
© Фото: Yao Bing, XinHua, Globallookpress
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовала извинений от британского телеканала BBC за материал о больнице «Аш-Шифа». Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.

Он обратил внимание на сообщения телеканала о том, что у армии Израиля якобы нет доказательств использования больницы «Аш-Шифа» боевиками палестинского движения ХАМАС. По словам Лернера, такие доказательства есть, это обнаруженный под зданием больницы 50-метровый тоннель с бронедверью, огнестрельное оружие и гранатомет, а также средства связи.

«Министерство здравоохранения ХАМАС лгало и отрицало то, что ХАМАС злоупотребляет использованием больницы. Ожидаем того, что Всемирная организация здравоохранения осудит это», - цитирует слова Лернера ТАСС.

Джереми Боуэн, автор материала, опубликованного телеканалом, высказывал сомнения в наличии у ЦАХАЛ доказательств, что в «Аш-Шифе» находился штаб ХАМАС. Также в тексте было указано, что журналисты не могут свободно перемещаться по сектору Газа и постоянно находятся под присмотром израильских военнослужащих.

«Извинится ли мировая служба ВВС? Скажет ли Джереми Боуэн, что я ошибался?» - прокомментировал Питер Лернер.

Ранее редактор The Washington Post также высказал сомнения в том, что в больнице «Аш-Шифа» располагался штаб ХАМАС. Автор материала написал, что заявления Израиля об этом являются оправданием нападения на медицинские учреждения.

Представители палестинского движения ХАМАС отрицают заявления израильской стороны о найденном в больнице оружии. По их словам, все это является ложью и пропагандой, направленной на оправдание преступлений.

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