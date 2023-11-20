МИД показал кадры прибытия пятой группы россиян из сектора Газа в Москву
Министерство иностранных дел РФ показало кадры прибытия пятой группы россиян из сектора Газа в Домодедово.
В Москву они прибыли спецбортом Ил-76 МЧС РФ. Этот рейс стал пятым. На территорию России он доставил 117 человек.
На опубликованных кадрах видно, что среди прибывших много молодежи и детей. Всем им выдали одеяла, теплое питание, одежду. Многие приветливо улыбаются. В их глазах нет ужаса и страха.
Психологи МЧС оказывают необходимую психологическую помощь прибывшим из зоны вооруженного конфликта. Эвакуированные россияне и члены их семей прошли пограничный контроль.
Кто-то из них отправится к родственникам. Остальных разместят в пунктах временного размещения в Подмосковье - в Клину и Волоколамске. Там имеется все необходимое для комфортного проживания.
Немногим ранее стало известно, что в общей сложности из сектора Газа уже удалось эвакуировать в Россию 525 человек.