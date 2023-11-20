МИД показал кадры прибытия пятой группы россиян из сектора Газа в Москву

В Домодедово приземлился спецборт МЧС, который доставил в Россию пятую группу - 117 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ и членов их семей.

© Видео: МИД РФ, Telegram © Фото: МИД РФ, Telegram

Министерство иностранных дел РФ показало кадры прибытия пятой группы россиян из сектора Газа в Домодедово.

В Москву они прибыли спецбортом Ил-76 МЧС РФ. Этот рейс стал пятым. На территорию России он доставил 117 человек.

На опубликованных кадрах видно, что среди прибывших много молодежи и детей. Всем им выдали одеяла, теплое питание, одежду. Многие приветливо улыбаются. В их глазах нет ужаса и страха.

Психологи МЧС оказывают необходимую психологическую помощь прибывшим из зоны вооруженного конфликта. Эвакуированные россияне и члены их семей прошли пограничный контроль.

Кто-то из них отправится к родственникам. Остальных разместят в пунктах временного размещения в Подмосковье - в Клину и Волоколамске. Там имеется все необходимое для комфортного проживания.

Немногим ранее стало известно, что в общей сложности из сектора Газа уже удалось эвакуировать в Россию 525 человек.