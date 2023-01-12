ФСБ допросила собиравшегося на Украину жителя Твери
Задержанный сотрудниками ФСБ житель Твери признался на допросе, что должен был стать рядовым бойцом националистических подразделений Украины. Для этого, по указанию связного, он приобрел тактическую амуницию, с которой оперативники и встретили его на железнодорожном вокзале Твери.
«Разгрузка, рюкзак... я должен был стать рядовым солдатом. Хотел бы, чтобы не шли по моему пути и не связывались с военными формированиями. Последствия могут быть необратимыми», - сказал задержанный.
Известно, что мужчине 40 лет. На представителя украинских силовиков он вышел в Интернете и далее следовал его инструкциям, в том числе изучил маршрут выезда на Украину. Сейчас на несостоявшегося бойца карательных батальонов возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Челябинской области. Трое подозреваемых были пойманы с поличным на одной из ж/д станций Южно-Уральской железной дороги. Мужчины пытались вывести из строя тяговую подстанцию.