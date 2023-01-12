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ФСБ допросила собиравшегося на Украину жителя Твери

Ян Брацкий
15:09 12.01.2023
Житель Твери 1982 года рождения планировал присоединиться к националистическим батальонам на Украине.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Задержанный сотрудниками ФСБ житель Твери признался на допросе, что должен был стать рядовым бойцом националистических подразделений Украины. Для этого, по указанию связного, он приобрел тактическую амуницию, с которой оперативники и встретили его на железнодорожном вокзале Твери.

«Разгрузка, рюкзак... я должен был стать рядовым солдатом. Хотел бы, чтобы не шли по моему пути и не связывались с военными формированиями. Последствия могут быть необратимыми», - сказал задержанный.

Известно, что мужчине 40 лет. На представителя украинских силовиков он вышел в Интернете и далее следовал его инструкциям, в том числе изучил маршрут выезда на Украину. Сейчас на несостоявшегося бойца карательных батальонов возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Челябинской области. Трое подозреваемых были пойманы с поличным на одной из ж/д станций Южно-Уральской железной дороги. Мужчины пытались вывести из строя тяговую подстанцию.

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