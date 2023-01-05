ФСБ РФ предотвратила подрыв железной дороги в Челябинской области

На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы.

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации помешала диверсантам произвести подрыв железной дороги в Челябинской области. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Как передает ТАСС, трое преступников были поймали с поличным на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. Мужчины пытались вывести из строя тяговую подстанцию.

«На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы», - сказали в правоохранительных органах.

Согласно сообщению собеседника агентства, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). По решению суда они арестованы на два месяца, добавил представитель ведомства.

Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт украинских спецслужб на Северном Кавказе. В квартире предполагаемого исполнителя был проведен обыск, в ходе которого обнаружены средства террора.