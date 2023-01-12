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ФСБ задержала мужчину, готовившегося вступить в ряды украинских боевиков

Сергей Лебедев
14:15 12.01.2023
На жителя Твери заведено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ФСБ задержала мужчину, готовившегося вступить в ряды украинских боевиков
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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Сотрудники ФСБ выявили жителя Твери, который планировал вступить в одно из подразделений украинских боевиков. Мужчину задержали на местном железнодорожном вокзале, когда он пытался отправиться в направлении границы.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1982 года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», - передает ТАСС сообщение регионального УФСБ.

Сообщается, что мужчина через Интернет поддерживал связь с представителем боевиков. По его рекомендации житель Твери изучил маршрут выезда на Украину, приобрел экипировку и медицинские средства.

На мужчину заведено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт украинских спецслужб на Северном Кавказе. В квартире предполагаемого исполнителя был проведен обыск, в ходе которого обнаружены средства террора.

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