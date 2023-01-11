Спорт 112: состояние фигуриста Костомарова усугубилось сепсисом Семен Лавров Согласно данным Telegram-канала, его состояние остается стабильно тяжелым. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Российский фигурист Роман Костомаров, госпитализированный вчера с диагнозом пневмония, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал 112. «Со вчерашнего дня фигурист находится на аппарате ЭКМО, находится на ИВЛ, у него начался сепсис», - говорится в публикации. Согласно данным 112, болезнь спортсмена продолжает свое стремительное развитие. Напомним, что чемпион по танцам на льду ОИ-2006, завоевавший золото в паре с Татьяной Навкой, был госпитализирован в ночь на вторник. К утру состояние фигуриста начало быстро ухудшаться, в результате чего врачи оценили его как тяжелое. Перевод Романа на лечение в больницу в Коммунарке подтвердил его отец Сергей Костомаров и коллега Илья Авербух. В свою очередь, жена спортсмена отказалась как-либо комментировать информацию о госпитализации. Экспертное мнение и аналитика