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Захарова рассказала о контактах дипломатов с родными Софьи Сапеги

Ян Брацкий
15:35 12.01.2023
Россиянка Софья Сапега отбывает в Белоруссии шестилетний срок заключения за разжигание вражды.
Захарова рассказала о контактах дипломатов с родными Софьи Сапеги
© Фото: instagram.com*, sapega_sofia_, GlobalLookPress
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Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с родителями и адвокатами россиянки Софьи Сапеги, отбывающей срок в Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство России в Минске непосредственно занималось и занимается судьбой россиян, которые находятся под следствием, или осужденных в Белоруссии, в том числе за антиправительственную деятельность и участие в несанкционированных акциях», - подчеркнула Захарова.

В мае 2022 года Софья Сапега была приговорена к шести годам лишения свободы за разжигание вражды и нарушение правил обращения с личными данными. Девушка администрировала некоторые Telegram-каналы, которые в Белоруссии признаны экстремистскими. В руках правоохранителей Сапега оказалась 23 мая 2001 года, ее задержали в минском аэропорту вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

Летом минувшего года президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил передачу Сапеги в Россию. Тогда белорусский лидер отметил, что, принимая во внимание гражданство Сапеги, Минск может рассмотреть возможность передачи ее российской стороне. В минувший вторник стало известно, что власти отказали в помиловании, на которое рассчитывали Сапега и ее юристы. Адвокат россиянки пообещал добиваться ее выдачи для отбытия оставшейся части наказания на родине.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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