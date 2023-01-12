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МО РФ сообщило об успешных наступательных действиях российских войск на Донецком направлении

15:25 12.01.2023
Результатом российских авиаударов и артогня на Донецком направлении стали безвозвратные потери врага до 70 боевиков. Также украинцы потеряли танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Российское оборонное ведомство сообщило об успешных наступательных действиях наших войск на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении продолжались успешные наступательные действия российских войск. В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», - заявил Конашенков. 

Кроме этого, Игорь Конашенков отметил уничтожение пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в различных точках Харьковской области

Еще он добавил, что в небе Донецкой Народной Республики российская истребительная авиация сбила один украинский штурмовик Су-25.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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