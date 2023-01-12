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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе ДНР

14:35 12.01.2023
Вражеский самолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе Никаноровки в Донецкой Народной Республике.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В МО РФ рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков. 

Успешно работали и российские средства ПВО. За сутки ими были уничтожены пять украинских беспилотников. Это произошло в районах Старобельска, Червонопоповки, Софиевки (ЛНР), а также Никольского (ДНР). Кроме этого, зенитчики сбили три реактивных снаряда украинских РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах Молочанска и Чистополья в Запорожской области. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены два склада украинских боеприпасов в районе города Запорожье и Новоивановки в Запорожской области. Кроме этого, огневому поражению подверглись 76 артиллерийских подразделений, а также другие войска в 123 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о результатах контрбатарейной борьбы за сутки. Были уничтожены три украинские боевые машины РСЗО «Град». Это произошло в районах Купянска и Петропавловки в Харьковской области и Ивановки на территории ДНР. 

Удалось ликвидировать и две вражеские артсистемы американского производства - М109 «Паладин» и М777. Это произошло в районах населенных пунктов Песчаное и Лозовое на территории ДНР. Кроме того, стали историей две украинские самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Точки в их судьбах были поставлены в районах Бурлацкого (ДНР) и Орехова (Запорожская область).

Еще была уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы производства Соединенных Штатов AN/TPQ-50.

Конашенков озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 372 самолетов, 200 вертолетов, 2 873 беспилотников, 400 ЗРК, 7 486 танков и других боевых бронированных машин, 989 боевых машин РСЗО, 3 813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 019 единиц специальной военной автотехники. 

Также в Минобороны России рассказали об уничтожении пяти групп украинских диверсантов в Харьковской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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