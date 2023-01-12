В МО РФ рассказали об уничтожении пяти групп украинских диверсантов в Харьковской области

Вражеские диверсионно-разведывательные группы были обнаружены и уничтожены в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое в Харьковской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России рассказали об уничтожении пяти групп украинских диверсантов в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника», - заявил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике на Купянском направлении. По словам Конашенкова, противник потерял более 30 своих бойцов, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Как утверждает представитель Минобороны, на Краснолиманском направлении суточные потери ВФУ в личном составе превысили 100 человек. Конашенков также сообщил об успешном наступлении Вооруженных сил РФ на Донецком направлении. В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 человек. На Южно-Донецком направлении неприятель потерял до 30 своих бойцов.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе ДНР.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов