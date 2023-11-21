Посол Антонов назвал «пилюлей США» анонс нового пакета вооружения для Киева

Посол в США Антонов отметил, что американцы словно дают понять украинцам, что те все еще «"в игре" и хозяева рассчитывают на них».

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Российский посол в США Анатолий Антонов назвал «успокоительной пилюлей» для киевского режима обещанный очередной пакет военной помощи Украине со стороны Пентагона.

Он отметил, что в зоне боевых действий и в самой Украине обстановка близка к полному краху. Ответ Антонова на вопросы журналистов опубликован в Telegram-канале посольства.

«Сообщение об очередных поставках американского оружия режиму - не что иное, как успокоительная таблетка, приготовленная заокеанскими "благодетелями" для Зеленского. Ситуация на фронте и в украинских государственных учреждениях находится на грани полного краха», - сказал посол РФ.

Помимо этого, высокопоставленный дипломат обратил внимание на дату анонса нового пакета американской военной помощи. Пентагон заявил об этом накануне 10-летней годовщины Евромайдана. Поясняя этого шаг властей США, Антонов сообщил, что те словно дают понять украинцам, что они «все еще "в игре" и хозяева рассчитывают на них».

«И то, что из-за этого оружия будет пролита кровь тысяч людей, здесь не учитывается. Для ВПК США важно только одно - получение прибыли от "Проекта Украина"», - подытожил глава посольства РФ Антонов.

Находясь с визитом в Киеве, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты «не бросят» Украину. Вашингтон готов и впредь помогать киевским властям в финансовом и военном отношениях, отметил он.

Ранее сообщалось. что Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю. Администрация Байдена предлагала конгрессменам проголосовать за совместный пакет на 105,85 миллиардов долларов.

Предусматривалось, что 61,4 миллиарда будут предназначаться для Киева, а 14,3 миллиарда - для Тель-Авива.