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Глава Пентагона Остин заявил в Киеве о готовности и впредь поддерживать Украину

Ирина Елагина
11:18 20.11.2023
Ллойд Остин прибыл в Киев с визитом и намерен провести встречи с украинскими лидерами.
Глава Пентагона Остин заявил в Киеве о готовности и впредь поддерживать Украину
© Фото: Boris Roessler, dpa, Globallookpress
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США не намерены «бросать» Украину и готовы и впредь оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил по прибытии в Киев.

«США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем», - написал Остин в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что цель его визита в Киев - «передать это важное послание» на встрече с украинскими политиками.

Ранее сообщалось, что в Бундестаге подготовили предложения об увеличении военной помощи Украине до восьми миллиардов евро вместо запланированных прежде четырех.

Между тем увеличение расходов на военную операцию на Украине вызывает озабоченность многих европейских стран, и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил растянуть по времени запланированный транш Киеву в 20 миллиардов евро.

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