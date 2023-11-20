Глава Пентагона Остин заявил в Киеве о готовности и впредь поддерживать Украину
США не намерены «бросать» Украину и готовы и впредь оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил по прибытии в Киев.
«США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем», - написал Остин в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Он подчеркнул, что цель его визита в Киев - «передать это важное послание» на встрече с украинскими политиками.
Ранее сообщалось, что в Бундестаге подготовили предложения об увеличении военной помощи Украине до восьми миллиардов евро вместо запланированных прежде четырех.
Между тем увеличение расходов на военную операцию на Украине вызывает озабоченность многих европейских стран, и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил растянуть по времени запланированный транш Киеву в 20 миллиардов евро.