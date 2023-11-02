В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков в аэропорту

Максим Крюков
14:28 02.11.2023
По словам главы Дагестана, к ответственности будут привлечены те, кто попадает под соответствующие статьи уголовного или административного правонарушения.
© Видео: agiprd, Telegram © Фото: makhachkala_01, Telegram
Читайте нас на:

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, кто будет привлечен к наказанию после массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту Уйташ. Видео выступления главы республики было опубликовано в его Telegram-канале.

«Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», - заявил глава региона.

Он также отметил, что не выступает за наказание всех без суда и следствия, а призывает к объективному разбирательству в отношении тех, кто был организатором этих событий и «вовлек туда людей».

Накануне стало известно, что в республике арестовали уже 15 человек, которых подозревают в участии в массовых беспорядках на территории воздушной гавани Махачкалы. Новые 10 дел об административных правонарушениях рассмотрел Карабудахкентский районный суд Дагестана. По словам депутата Государственной думы РФ от региона Хизри Абакарова, предварительный ущерб от беспорядков оценивают в 285 миллионов рублей. Он также заявил, что подсчет ущерба продолжается, средства на ремонт собираются взыскать с нарушителей правопорядка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:28 В стране и мире
Видео
Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков в аэропорту
14:04 В стране и мире
Полиция потребовала закрыть один вестибюль станции метро «Новогиреево»
14:02 В стране и мире
Песков сообщил, что США уведомили Россию о пуске Minuteman III
13:13 В стране и мире
Залужный признал провал украинского контрнаступления
12:16 В стране и мире
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Популярное
Видео
Всем раздеться, суд идет: в Петербурге заседание провели прямо в стриптиз-клубе
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Видео
Zа добро: Минобороны РФ запустило канал о людях, поддерживающих участников СВО
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.