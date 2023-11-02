Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков в аэропорту

По словам главы Дагестана, к ответственности будут привлечены те, кто попадает под соответствующие статьи уголовного или административного правонарушения.

© Видео: agiprd, Telegram © Фото: makhachkala_01, Telegram

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, кто будет привлечен к наказанию после массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту Уйташ. Видео выступления главы республики было опубликовано в его Telegram-канале.

«Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», - заявил глава региона.

Он также отметил, что не выступает за наказание всех без суда и следствия, а призывает к объективному разбирательству в отношении тех, кто был организатором этих событий и «вовлек туда людей».

Накануне стало известно, что в республике арестовали уже 15 человек, которых подозревают в участии в массовых беспорядках на территории воздушной гавани Махачкалы. Новые 10 дел об административных правонарушениях рассмотрел Карабудахкентский районный суд Дагестана. По словам депутата Государственной думы РФ от региона Хизри Абакарова, предварительный ущерб от беспорядков оценивают в 285 миллионов рублей. Он также заявил, что подсчет ущерба продолжается, средства на ремонт собираются взыскать с нарушителей правопорядка.