Число арестованных за беспорядки в Махачкале выросло до 15

Новые десять дел об административных правонарушениях рассмотрел Карабудахкентский районный суд Дагестана.

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В Дагестане арестованы уже 15 человек, подозреваемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы Уйташ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд республики.

Новые десять дел об административных правонарушениях рассмотрел Карабудахкентский районный суд Дагестана. Они касаются нарушений, указанных в ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры). Суд признал десять человек виновными в противоправных действиях на территории махачкалинского аэропорта.

Восьми из них назначен административный арест сроком на 8 суток. Еще двое с учетом состояния здоровья получили по 60 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, что суды в Дагестане вынесли первые решения об административных наказаниях участникам массовых беспорядков. Их признали виновными в мелком хулиганстве. Семь человек получили от трех до 10 суток ареста.

Предварительный ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценивают в 285 млн рублей. Ранее сообщалось о задержании 83 человек, которые принимали участие в противоправной деятельности.