Сожженная техника и неразорвавшиеся боеприпасы: какие «сюрпризы» хранит завод Ильича

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Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича получил значительные повреждения в ходе боевых действий во время спецоперации на Украине. Сейчас на месте, где когда-то стояли цеха, можно увидеть много разрушенной украинской техники. Боец Росгвардии с позывным Полковник участвовал в штурме завода. Тяжелые бои продолжались несколько недель. Националисты укрывались в этих цехах, но, когда поняли, что шансов победить нет, начали покидать территорию комбината.

«Технику не успели забрать с собой. Сожгли все. Танки и бэтээры. Все сожгли за собой. Ничего не оставили», - сказал Полковник.

Последствия этого бегства разгребают до сих пор. Прокатные цеха сейчас больше напоминают свалку, где каждый метр несет смертельную опасность. Находясь на территории, надо смотреть под ноги - всюду лежат неразорвавшиеся снаряды и другие взрывоопасные предметы. Территорию ежедневно обследуют бойцы сводного отряда учебного центра инженерных войск. Внутри комбината много металла, поэтому работают саперы без миноискателей.

«Работаем со щупом. Используем два вида. Пластиковые и деревянные. Деревянный прочнее. Пластиковые просто легче», - поделился командир отделения инженерной разведки с позывным Полигон.

Этот огромный арсенал вынесли из одного цеха. Патронами и артиллерийскими снарядами боевики напичкали стоящие внутри автомобили и танки. Много опасных сюрпризов саперы находят и на прилегающей территории. Пытаясь отступить, националисты также заминировали практически все тропы на территории комбината и близлежащую лесополосу.

Каждый найденный снаряд саперы тщательно проверяют. Большинство боеприпасов вывозят на полигон за город, где их можно безопасно уничтожить. Но сделать это получается не всегда. Некоторые снаряды будут взрывать на месте. За процессом наблюдают и сотрудники комбината, который возобновил работу два месяца назад. Больше 3 000 мариупольцев занимаются разбором завалов в цехах, где уже безопасно. Постепенно планируют возобновить и производство.

«Есть этапы пуска комбината. Сначала начинаем мы с прокатов. Потом плавно подходим к энергетическим цехам, которые нужны для пуска доменного цеха, аглофабрики, ну и дальше сталеплавильное производство», - поделился директор комбината имени Ильича Роман Солонарь.

На полное восстановление производства, по самым оптимистичным прогнозам руководства, нужно полтора года. А пока безопасную работу заводчан обеспечивают подразделения Росгвардии.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов