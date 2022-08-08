Саперы Росгвардии показали мины, гранатометы и другие находки на заводе им. Ильича в Мариуполе

Опасные находки были вывезены специалистами на полигон и уничтожены по всем правилам техники безопасности.

© Видео: Росгвардия © Фото: ТРК "Звезда"

Саперы Росгвардии в Мариуполе разминировали металлургический завод имени Ильича и показали своих находки. Ведомство распространило соответствующие кадры.

Как утверждается, ранее территорию данного предприятия заминировали украинские националисты.

Инженерно-саперное подразделение Росгвардии проверяли территорию комбината на наличие взрывоопасных предметов. Они нашли четыре переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», 17 РПГ, реактивный пехотный огнемет, 21 противотанковую мину ТМ - 62М.

Кроме того, были обнаружены две мины МОН-50, десятки артиллерийских снарядов, 69 выстрелов и 45 стартовых зарядов к гранатометам, 165 ручных гранат и 156 запалов к ним, девять минных взрывателей, 23 ВОГ-25, а также свыше тысячи различных боеприпасов к стрелковому оружию.

Отмечается, что эти опасные находки были вывезены специалистами на полигон и уничтожены по всем правилам техники безопасности.

Ранее «Звезда» показала кадры с нагрудной камеры российского сапера с извлечением снаряда, который попал на балкон дома Мариуполя.