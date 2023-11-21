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В Нидерландах напали на выступающего против поставок ВСУ политика

Игнат Далакян
02:49 21.11.2023
Злоумышленник ударил лидера правой партии «Форум за демократию» Тьери Боде похожим на стеклянную бутылку предметом.
В Нидерландах напали на выступающего против поставок ВСУ политика
© Фото: James Arthur Gekiere Keystone Press Agency Globallookpress
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На лидера правой партии «Форум за демократию» в Нидерландах снова было совершено нападение. Тьери Боде последовательно выступает против поставок оружия Украине.

Как сообщает «360» со ссылкой на портал Nu.nl, инцидент произошел в кафе The Cabin в городе Гронинген, где проходила предвыборная встреча лидера правой нидерландской партии. Нападавший ударил политика по голове похожим на стеклянную бутылку предметом. Правоохранительные органы задержали неизвестного злоумышленника, а Боде был госпитализирован.

Ранее в Европе заявили о продолжении поддержки Украины. Однако Соединенные Штаты пока тянут время и не называют размер очередного транша.

До этого телеканал CNN сообщал, что американский президент Джо Байден готов одобрить законопроект о государственном финансировании без помощи Украине и Израилю. Источник издания отметил, что Конгресс должен решить неотложные вопросы, в том числе финансирования этих двух стран.

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