С или без США: в Европе заявили о продолжении поддержки Киева

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Первые шаги по карьерной лестнице в качестве главы МИД Великобритании Дэвид Кэмерон начал со встречи с Владимиром Зеленским. Он пообещал Украине новые поставки оружия и помощь в улучшении систем ПВО, став первым среди западных союзников Киева, кто не показал свою усталость от бесконечных поставок вооружений на фоне отсутствия успехов ВСУ на поле боя.

Но главные кураторы Украины тянут время. Размер очередного транша от США до сих пор под вопросом. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби считает, что новые пакеты помощи Киеву будут меньше тех, к которым привыкли на Банковой. Согласованные конгрессом деньги на исходе, а одобрять новые американские законодатели не хотят.

Руководитель НАТО Йенс Столтенберг говорит, что США не откажутся от помощи Киеву. Но конкретных сумм не называет. По его словам, и другие союзники намерены продолжать сотрудничество с Украиной.

«Я уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине», - сказал он.

Газета Bild пишет о намерении правительства Германии увеличить военную помощь в следующем году с четырех до восьми миллиардов евро. Дополнительные деньги собираются брать из резерва для беженцев. Обсуждается и привлечение средств Евросоюза. Все это на тот случай, если в следующем году помощь от США сократится.

«Нужна фундаментальная стратегия относительно того, какие еще военные средства и системы мы и другие европейские партнеры можем использовать для более эффективной поддержки независимо от политической ситуации в Соединенных Штатах», - подчеркивает председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Тем временем глава европейский дипломатии Жозеп Боррель признал, что план Евросоюза по отправке на Украину до конца года одного миллиона снарядов и ракет, из которых Киеву пока предоставлено чуть более 300 тысяч, накрылся.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о нехватке «натовских» снарядов из-за войны на Ближнем Востоке.