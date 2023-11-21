При ударе ЦАХАЛ по дому в лагере Нусейрат погибли 17 человек

Лагерь беженцев Нусейрат расположен в центральной части сектора Газа. Удар пришелся на один из домов.

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При израильском обстреле в лагере палестинских беженцев Нусейрат погибли не менее 17 человек.

Отмечается, что под удар попал один из домов. Лагерь Нусейрат расположен в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на корреспондента арабского СМИ.

Ранее приводились данные о жертвах израильских обстрелов, которые обнародовало правительство сектора Газа. В результате ударов израильской армии число погибших в палестинском анклаве превысило 13,3 тысяч человек. Ранения различной степени тяжести получили более 31 тысячи человек. Власти уточнили, что среди погибших свыше 5,6 тысяч были детьми.

С 7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Прорвавшись на юг Израиля, движение ХАМАС захватило в плен свыше 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала проводить операцию в секторе Газа и наносить авиационные удары по различным объектам, в том числе гражданским - по лагерям беженцев, школам и больницам в Газе, использующимися мирными жителями в качестве убежища.

По мнению ЦАХАЛ, там ХАМАС оборудует свои штабы и оружейные склады. Число жертв среди мирного населения увеличивалось с каждым часом. Конфликтующие стороны проводили переговоры об обмене пленными. В качестве условий ХАМАС называл трехдневное перемирие и доставку в сектор Газа гуманитарной помощи.

Позднее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что ХАМАС прекратил переговоры по заложникам. Согласно ему, израильским властям ничего не известно о заложниках, переговоров по ним не ведется. ХАМАС не предоставил даже список людей, которые были захвачены, пояснил дипломат.