Правительство сектора Газа опубликовало данные о жертвах обстрелов Израиля

Всего сообщается о более 44 тысяч жертвах обстрелов Израиля.

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Число погибших в секторе Газа людей в результате обстрелов со стороны Израиля превысило 13,3 тысячи человек, более 31 тысячи человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил информационный центр правительства сектора Газа.

Отмечается, что более 5 600 погибших были детьми. ЦАХАЛ ведет атаки по лагерям беженцев, школам и больницам в Газе, которые используются мирными жителями в качестве убежища. По мнению израильских военнослужащих, там же ХАМАС оборудует свои штабы и оружейные склады.

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке было убито 104 сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее организация «Врачи без границ» сообщила, что их клиника в Газе попала под обстрел. Свидетели атаки видели, что на улице близ медучреждения был израильский танк.