Бюст Пушкина сняли с фасада театра в Черновцах
Скульптуру поэта перенесут в складское помещение, где уже хранится бюст Иосифа Сталина.
© Фото: Чернівецька обласна рада, Facebook
Бюст русского поэта Александра Пушкина сняли с фасада музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской в Черновцах. Об этом сообщается на странице Черновицкого областного совета.
«С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли гипсовый бюст русского поэта Александра Пушкина. Для выполнения работ вызывался автоподъемник», — говорится на странице ведомства в Facebook*.
Бюст Пушкина перенесут на склад театра, где уже хранится бюст Иосифа Сталина, добавили в облсовете.
Ранее в Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину. Для сноса памятника его пришлось распилить на части.