В стране и мире Бюст Пушкина сняли с фасада театра в Черновцах Анна Касаткина Скульптуру поэта перенесут в складское помещение, где уже хранится бюст Иосифа Сталина. © Фото: Чернівецька обласна рада, Facebook Читайте нас на: Бюст русского поэта Александра Пушкина сняли с фасада музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской в Черновцах. Об этом сообщается на странице Черновицкого областного совета. «С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли гипсовый бюст русского поэта Александра Пушкина. Для выполнения работ вызывался автоподъемник», — говорится на странице ведомства в Facebook*. Бюст Пушкина перенесут на склад театра, где уже хранится бюст Иосифа Сталина, добавили в облсовете. Ранее в Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину. Для сноса памятника его пришлось распилить на части. Экспертное мнение и аналитика