Юрия Соломина перевели в палату неврологического отделения

Артист был переведен из реанимации и борется с последствиями инсульта.

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Народный артист СССР и художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин был переведен в неврологическое отделение. Об этом «Звезде» рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Ранее родственница Соломина сообщала, что актер был снят с кислородной маски после того, как начал снова дышать самостоятельно. Сейчас врачи борются с последствиями пережитого инсульта и воспалением легких народного артиста.

«Его перевели в палату неврологического отделения», - заявила Михайлова.

Две недели назад Юрий Соломин потерял сознание на улице, кода выезжал в театр. Он был госпитализирован и доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии с симптомами инсульта.