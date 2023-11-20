Родственница Соломина заявила, что актера сняли «с кислорода»
Родственница художественного руководители Малого театра рассказала об улучшении его состояния.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин стал дышать самостоятельно, без кислородной маски. О состоянии здоровья известного артиста его родственница, вдова его брата Мария Соломина, рассказала «Звезде».
«Сейчас его с "кислорода" сняли, с воспалением легких борются. Ну и плюс последствия инсульта. Но дышит сам», - сказала Мария Соломина.
Она пояснила, что сейчас Юрий Соломин по-прежнему находится в реанимации, но врачам удалось купировать воспаление легких.
Мария Соломина уточнила, что врачи собираются перевести актера из реанимации, но когда это произойдет - не говорят.
Ранее сообщалось, что Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии.