Родственница Соломина заявила, что актера сняли «с кислорода»

Родственница художественного руководители Малого театра рассказала об улучшении его состояния.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин стал дышать самостоятельно, без кислородной маски. О состоянии здоровья известного артиста его родственница, вдова его брата Мария Соломина, рассказала «Звезде».

«Сейчас его с "кислорода" сняли, с воспалением легких борются. Ну и плюс последствия инсульта. Но дышит сам», - сказала Мария Соломина.

Она пояснила, что сейчас Юрий Соломин по-прежнему находится в реанимации, но врачам удалось купировать воспаление легких.

Мария Соломина уточнила, что врачи собираются перевести актера из реанимации, но когда это произойдет - не говорят.

Ранее сообщалось, что Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии.