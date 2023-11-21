Путин заявил, что из-за саботажа решений ООН поколения палестинцев растут в чувстве несправедливости

Президент России Владимир Путин сообщил об обеспокоенности из-за гибели тысяч людей и гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

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Из-за саботажа решений ООН Израилем, целые поколения палестинцев в секторе Газа растут в чувстве несправедливости. Об этом на саммите БРИКС заявил президент России Владимир Путин.

«Из-за саботажа решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств Израиля и Палестины, уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости. А израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своему государству», - сказал Путин.

Путин добавил, что обеспокоен гибелью тысяч людей в секторе Газа, массовым изгнанием населения и гуманитарной катастрофой. Он также напомнил о позиции Москвы, которая носит последовательный и неконъюнктурный характер, настаивая на дипломатическом урегулировании проблемы.

Кроме того, российский президент отметил усилия стран Ближнего Востока по стабилизации ситуации и последовательную позицию БРИКС.

«Важно не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта и сохранить хрупкий межконфессиональный мир в регионе», - добавил Путин.

Глава государства резюмировал, что актуальной задачей сейчас является долгосрочное палестино-израильское перемирие.

Ранее стало известно, что число погибших гражданских лиц в Газе превысило 13 тысяч, из них более 5,5 тысяч - дети. Кроме того, после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября в секторе Газа погибли еще 104 сотрудника ООН.