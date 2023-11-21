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Эксперт Перенджиев посчитал сомнения США в Украине причиной визита Остина в Киев

Алина Луговая
16:46 21.11.2023
Александр Перенджиев предположил, что глава Пентагона США Ллойд Остин приезжал на Украину, чтобы оценить ситуацию и понять, как дальше взаимодействовать с Киевом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Главу Пентагона Ллойда Остина во время визита в Киев прежде всего интересовала оценка ситуации на Украине, а не выражение поддержки киевскому режиму, предположил военный эксперт Александр Перенджиев в беседе со «Звездой».

Перенджиев рассказал, что у него как у аналитика возник вопрос, зачем вообще глава Пентагона приехал в Киев.

«Заявка такая, что приехал поддержать Киев. Что-то из серии: сидит голодный, просит хлеба, воды, а кто-то подходит и вместо того, чтобы дать воды и хлеба, говорит: "Я подошел тебя поддержать". Как-то несуразно это выглядит», - отметил военный эксперт.

Перенджиев обратил внимание на слова Остина о том, что у США  имеются проблемы с оружием - глава Пентагона напомнил о событиях на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Тайваня. По мнению эксперта, на Украине гипотетически могут быть американские военные, и шеф Пентагона мог интересоваться их состоянием.

«Он приехал, чтобы понять, стоит ли там еще держать американцев или всех убрать и уже не рисковать. Тогда все встает на свои места, и понятно, что он там делал, зачем приехал, какие вопросы решал. Он не привез с собой оружия и даже не сказал о сроках их поставки. Наоборот, что есть затруднения», - добавил Перенджиев.

Эксперт резюмировал, что глава Пентагона в большей степени приехал для того, чтобы оценить ситуацию и понять, как дальше взаимодействовать с киевским режимом и стоит ли вообще взаимодействовать в условиях нарастающего кризиса в США.

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев. Он намерен провести встречи с украинскими лидерами. По прибытии он заявил, что США намерены и дальше поддерживать Украину.

Ранее стало известно, что Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю. Администрация американского президента предлагала конгрессменам проголосовать за совместный пакет на 105,85 миллиарда долларов.

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