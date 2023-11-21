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Песков заявил, что Киев много раз на словах покушался на Путина

Алина Луговая
15:15 21.11.2023
Дмитрий Песков отметил, что у Украины ничего не получится.
Песков заявил, что Киев много раз на словах покушался на Путина
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости
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Киевский режим многократно на словах «покушался» на президента России Владимира Путина, но на деле у него ничего не получится. Об этом с уверенностью заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится», - заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Sun на вопрос о том, воспользовалась бы Украина шансом убить Путина, если такой будет, сказал, что «это война, и Украина имеет все права защищать свою землю». 

В ночь с 2 на 3 мая Киев пытался ударить беспилотником по кремлевской резиденции. Российского президента в тот момент в Кремле не было. Владимир Путин отреагировал на произошедшее спокойно. По словам Дмитрия Пескова, глава государства всегда сохраняет собранность и четкость в оценках. В Кремле попытку нападения киевского режима расценили как покушение на президента России.

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