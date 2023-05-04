Песков заявил, что реакция Путина на атаку БПЛА на Кремль была спокойной

Глава государства всегда сохраняет собранность и четкость в оценках.

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Реакция российского президента Владимира Путина на атаку Кремля украинскими беспилотными летательными аппаратами была спокойной. Об этом в четверг заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства в сложных и экстремальных ситуациях сохраняет собранность, спокойствие, четкость в оценках и в раздаваемых командах. Поэтому ничего нового не произошло.

Напомним, прошлой ночью украинские националисты попытались атаковать Кремль. Вражеские БПЛА были выведены из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Никто не пострадал.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В Кремле атаку назвали попыткой покушения на Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за произошедшим стоят США. По его словам, Киев только исполняет то, что ему говорят делать из-за океана.