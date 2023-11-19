WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по заложникам

Соглашение предусматривает прекращение боевых операций на пять дней и освобождение 50 или более заложников.

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Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению о пятидневном перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение части заложников. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боях», - пишет издание.

По данным издания, люди могут оказаться на свободе в ближайшее время. Мониторить соблюдение перемирия будут с воздуха.

Накануне стало известно об отказе премьер-министра Биньямина Нетаньяху от согласованной с США сделки по заложникам, удерживаемым ХАМАС. Предложение Вашингтона предполагало освобождение 71 заложника. В обмен на это ХАМАС требовал паузу в боях. Тогда это предложение было отвергнуто властями Израиля. Сейчас в руках палестинского движения могут находиться более 200 заложников. Сообщалось, что среди них 138 иностранцев, включая шестерых россиян.