В Киеве уверены, что готовится операция по смене власти на Украине.

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В конце 2023 года на Украине может произойти смена власти. Об угрозе нового «майдана» Владимир Зеленский заявил в интервью британскому The Sun.

«Операция называется "Майдан-3". Она призвана сменить президента к концу этого года», - приводит Радио Sputnik слова Зеленского.

Он уверяет, что осведомлен в деталях готовящегося переворота, и пояснил, что заговорщики еще дорабатывают план, цель которого - смена власти и, возможно, но необязательно, его физическое устранение.

Напомним, что Зеленский не первый раз поднимает тему третьего «майдана», опасаясь насильственной смены власти на Украине. Он выступает за отмену президентских выборов в стране на период военных действий.

Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве отмечают 10-летие Евромайдана, с необъявленным визитом Украину посетил министр обороны ФРГ Борис Писториус.