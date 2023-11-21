Политолог Михайлов предрек усугубление ситуации на польско-украинской границе

По словам политолога, поляки возмущены тем, как украинские предприниматели демпингуют на рынке Польши, поскольку украинские товары намного дешевле.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов рассказал о причинах, приведших к забастовке польских фермеров и дальнобойщиков на границе с Украиной. По его словам, поляки уже давно были недовольны политикой властей, позволяющих украинским предпринимателям демпинговать на рынке.

«Для поляков экономика важнее стала, чем политика, потому что внутри самой страны назревало очень долго недовольство, во-первых, дешевой рабочей украинской силой, дешевыми товарами, льготами на поставку украинских товаров, которые, можно сказать, демпинговали не только в Польше, но и по всей Европе своими ценами. Украинские товары гораздо дешевле», - рассказал Михайлов.

В связи с этим дальнобойщики объявили забастовку и заблокировали въезд в Польшу. Со стороны Украины на границе образовалась огромная пробка.

Фермеры поддержали протесты, поскольку тоже были недовольны политикой властей. Дешевое украинское зерно сбивает цену на зерновом рынке страны, поскольку себестоимость его получения на Украине значительно ниже, чем в Польше. По словам политолога, это вызвало недовольство масс и ситуация в дальнейшем будет только усугубляться.

Он обратил внимание на то, что похожая ситуация наблюдается и в других странах Евросоюза. Поэтому подобных протестов, отметил Михайлов, можно ожидать от словаков, венгров и жителей других приграничных территорий.

Ранее стало известно о возможном присоединении польских фермеров к забастовке дальнобойщиков на границе с Украиной. Примерно 100 человек, по информации Bloomberg, должно выйти на протест на пограничный переход в Медыке.