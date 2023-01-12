Вирусолог сравнил «кракен» с другими штаммами коронавируса

Сегодня стало известно, что в РФ зарегистрирован первый случай заражения «кракеном».

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Вирусолог, заведующий лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов описал, как себя ведет новый штамм коронавируса «кракен» и чем он отличается от предыдущих вариантов.

Сегодня стало известно, что в РФ зарегистрирован первый случай заражения «кракеном».

Специалист отметил, что каждый день при появлении нового штамма идет речь о том, что он еще быстрее распространяется. Так, по словам врача, с появлением омикрона скорость распространения COVID стала очень высокой.

«С появлением “омикрона” он (инкубационный период - Прим. ред.) и так стал коротким. Еще ускорить его достаточно сложно. Тем не менее, что-то, видимо, подобное происходит, потому что без этого невозможна победа одного варианта над другим», - сказал он.

Чепурнов отметил, что появление нового штамма в некоторой степени усугубляет ситуацию с отдалением победы над коронавирусом. Однако, по мнению врача, окончательно одолеть этот вирус человечеству так и не удастся - он просто станет более «удобоваримым» для человека, и в будущем не будет протекать так тяжело.

Кроме того, врач сравнил "кракен" с “дельтой” и поделился опытом изучения иностранных публикаций об этом штамме. По тем данным из США, которые он рассмотрел, можно сделать вывод, что “кракен” не так уж быстро распространяется.

«Там 3 процента населения с удвоением каждую неделю. Это не очень высокая скорость, если мы сравним его с уханьским вариантом и тем более с “дельтой”. Если сравнивать с “дельтой”, она была более тяжелой в проявлении, особенно в части, касающейся высоких течений и летальных исходов», - отметил вирусолог.

Он обратил внимание на то, что в России население в значительной степени переболело или вакцинировалось, что облегчает обстановку.

«Но не смягчает окончательно. Мы видим, что летальные исходы до сих пор есть, и вообще тяжелое течение... Ослаблять внимание нельзя», - заявил Чепурнов.

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