В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученый из США заявил, что Вашингтон и Брюссель больше не могут доверять Зеленскому

Семен Лавров
10:45 12.01.2023
По его словам, Украина прибегала к дезинформации с целью втянуть США и НАТО в прямое столкновение с Россией.
Ученый из США заявил, что Вашингтон и Брюссель больше не могут доверять Зеленскому
© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC, GloballookPress
Читайте нас на:

США следует создать центр по противодействию украинской дезинформации, считает научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу. Его статью публикует The American Conservative.

Поводом для этого предложения стала деятельность аналогичной организации, работающей на Украине. Бэндоу напомнил, что в ее списки российских пропагандистов кроме него самого попали ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон и ряд других американских журналистов, исследователей и политиков.

В особенности его возмутило то, что ЦПД сделал это за их умеренную позицию, нежелание эскалации украинского кризиса и прямого втягивания США в конфликт.

«Если Киев собирается поливать помоями тех, кто не ложится спать, напевая "Украина прекрасная" и "Господи, храни Зеленского" , кажется справедливым отплатить ему тем же», - написал ученый.

В качестве примера дезинформации со стороны Киева он упомянул высказывания украинских СМИ и официальных лиц насчет инцидента с падением ракеты комплекса С-300, убившей двух поляков в селе Пшеводув.

«Если Запад мог легко определить точку запуска и траекторию ракеты, то могли это сделать и украинские военные. Либо они солгали Зеленскому, либо он сам солгал Западу, который финансирует его войну. В любом случае должно быть очевидно, что Вашингтон и Брюссель не могут доверять Киеву», - считает Бэндоу.

Напомним, что вскоре после инцидента с падением ракеты не территории Польши, который произошел 15 сентября 2022 года, многие украинские и польские официальные лица, а также СМИ поспешили обвинить Россию. Однако с ними резко не согласились Джо Байден и другие ведущие политики из разных стран. При этом постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что пуск ракеты комплекса С-300 на территорию Польши был произведен с территории Украины с целью провокации для втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:22 В стране и мире
В России не планируют вводить ограничения из-за омикрон-штамма «кракен»
10:43 Армия
Видео
«Можно было и прикрыть»: пленный рассказал о наплевательском отношении своего командования
09:54 В стране и мире
У первой леди США нашли рак кожи
09:13 В стране и мире
МВД России объявило в розыск журналиста Бабченко*
08:43 В стране и мире
Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем разоблачители
Популярное
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.