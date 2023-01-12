По его словам, Украина прибегала к дезинформации с целью втянуть США и НАТО в прямое столкновение с Россией.

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США следует создать центр по противодействию украинской дезинформации, считает научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу. Его статью публикует The American Conservative.

Поводом для этого предложения стала деятельность аналогичной организации, работающей на Украине. Бэндоу напомнил, что в ее списки российских пропагандистов кроме него самого попали ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон и ряд других американских журналистов, исследователей и политиков.

В особенности его возмутило то, что ЦПД сделал это за их умеренную позицию, нежелание эскалации украинского кризиса и прямого втягивания США в конфликт.

«Если Киев собирается поливать помоями тех, кто не ложится спать, напевая "Украина прекрасная" и "Господи, храни Зеленского" , кажется справедливым отплатить ему тем же», - написал ученый.

В качестве примера дезинформации со стороны Киева он упомянул высказывания украинских СМИ и официальных лиц насчет инцидента с падением ракеты комплекса С-300, убившей двух поляков в селе Пшеводув.

«Если Запад мог легко определить точку запуска и траекторию ракеты, то могли это сделать и украинские военные. Либо они солгали Зеленскому, либо он сам солгал Западу, который финансирует его войну. В любом случае должно быть очевидно, что Вашингтон и Брюссель не могут доверять Киеву», - считает Бэндоу.

Напомним, что вскоре после инцидента с падением ракеты не территории Польши, который произошел 15 сентября 2022 года, многие украинские и польские официальные лица, а также СМИ поспешили обвинить Россию. Однако с ними резко не согласились Джо Байден и другие ведущие политики из разных стран. При этом постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что пуск ракеты комплекса С-300 на территорию Польши был произведен с территории Украины с целью провокации для втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией.