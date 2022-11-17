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Небензя: Украина и Польша пытались спровоцировать столкновение РФ и НАТО

Сергей Лебедев
01:03 17.11.2022
По словам постпреда России при ООН, Владимир Зеленский знал, что в Пшеводув залетели украинские ракеты.
Небензя: Украина и Польша пытались спровоцировать столкновение РФ и НАТО
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Украина и Польша ситуацией с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, Владимир Зеленский знал, что в Польшу залетели украинские ракеты.

«Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно», - сказал Небензя.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. В результате инцидента погибли два человека. Утверждалось, что на территорию Польши упали «российские» ракеты.

В Минобороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300. 

В Кремле заявили, что польские власти имели возможность сразу сообщить, что обнаружены обломки ракеты этого типа.

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