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«Можно было и прикрыть»: пленный рассказал о наплевательском отношении своего командования

10:43 12.01.2023
По словам украинского боевика, российские бойцы, окружившие его подразделение и взявшие всех в плен, были корректны и он не имеет к ним никаких претензий.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Украинский боевик Александр Ярошевский рассказал о наплевательском отношении украинского командования к жизням собственных подчиненных. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Отношение вообще негативное. Немного обидно. Можно было и прикрыть, чтобы вышли», - заметил Ярошевский. 

Александр рассказал, что российские бойцы окружили его подразделение и взяли его группу в плен. Он отметил корректное отношение со стороны российских военных, бравших его в плен, - никаких претензий, как подчеркнул Ярошевский, у него быть не может. 

Ранее «Звезда» показала, как российские бойцы при поддержке танков давят украинских боевиков на подходах к Красному Лиману.

Также публиковались кадры работы реактивных систем залпового огня «Ураган», которые уничтожают живую силу врага на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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