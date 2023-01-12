«Можно было и прикрыть»: пленный рассказал о наплевательском отношении своего командования
Украинский боевик Александр Ярошевский рассказал о наплевательском отношении украинского командования к жизням собственных подчиненных. Видео беседы предоставило Минобороны России.
«Отношение вообще негативное. Немного обидно. Можно было и прикрыть, чтобы вышли», - заметил Ярошевский.
Александр рассказал, что российские бойцы окружили его подразделение и взяли его группу в плен. Он отметил корректное отношение со стороны российских военных, бравших его в плен, - никаких претензий, как подчеркнул Ярошевский, у него быть не может.
Ранее «Звезда» показала, как российские бойцы при поддержке танков давят украинских боевиков на подходах к Красному Лиману.
Также публиковались кадры работы реактивных систем залпового огня «Ураган», которые уничтожают живую силу врага на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов