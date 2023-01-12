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Слаженность танков и БПЛА: как бойцы ВС РФ давят боевиков на подходах к Красному Лиману

Игорь Лапик
07:30 12.01.2023
Танк начинает работать по украинским боевикам, находящимся на расстоянии в несколько километров, в это время ведется корректировка огня с помощью квадрокоптера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В направлении Красного Лимана на театре боевых действий доминируют российские танкисты. Благодаря их слаженности украинские националисты минимизировали вылазки и отсиживаются в глухой обороне. Накануне там же в лесах ЛНР наши бойцы ликвидировали до девяноста боевиков, две их бронированные машины и три автомобиля.

Российский танк выдвигается на закрытую огневую позицию. Поступила информация от корректировщиков, что они выявили точку подвоза боеприпасов. Наши танкисты будут работать по этому месту, и возможен перенос огня на рядом стоящие позиции - укрепрайон неприятеля.

Танк занимает позицию и начинает работать по украинским боевикам, находящимся на расстоянии в несколько километров.

В это время корректировку огня с помощью квадрокоптера ведет командир 1-го батальона 4-й бригады Второго армейского корпуса с позывным «Шэр». На кадрах видно, как в траншее, пригнувшись, передвигается вражеский солдат.

После нескольких пристрелочных выстрелов по позициям националистов танковый снаряд ложится точно в цель. Умело руководит действиями своих подчиненных опытный командир танкового батальона 4-й бригады с позывным «Омикрон».

«В чем преимущество танка, например, перед той же артиллерией? Во-первых, это темп стрельбы. Взять, например, конвейер Т-64 - 28 снарядов. Промежуток между заряжанием и выстрелом - приблизительно 8 секунд. Вот представьте, как чувствует себя противник. Танком, если хорошо заняться, в течение дня от позиции при расходе 60-80 снарядов, если точно в цель работать, от позиции можно не оставить ничего», - сказал командир танкового батальона 4 бригады с позывным «Омикрон».

Еще один герой четвертой бригады - заместитель командира роты с позывным «Дэнчик». Недавно он вместе с экипажем своей БМП-1 совершил подвиг, о котором узнала вся страна. Под шквальным огнем противника примчал к подбитой на поле боя бронемашине и эвакуировал товарищей. При отходе получил попадание в броню и, продолжив движение, увернулся от противотанковой ракеты.

«Когда попадание было, в ушах звон, какой там двигатель. Пробило радиаторы, масло начало выкидывать, все коптит, дым. Но выбрались живые, слава богу. Спасли два человека», - рассказал заместитель командира роты 4 бригады с позывным «Дэнчик».

Танкисты и бронегруппа четвертой бригады своими грамотными и героическими действиями наводят панику на украинских националистов с первых дней спецоперации. На Красно-Лиманском направлении враг прекратил предпринимать вылазки и теперь только и может, что отсиживаться в глухой обороне.

Ранее «Звезда» рассказала, как РСЗО «Ураган» помогает пехоте на Южно-Донецком направлении. Главная задача реактивной системы залпового огня - разбить позиции украинских боевиков, которые находятся на возвышенности и в глубоком тылу.

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