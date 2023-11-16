WP: Израиль не нашел доказательств активности боевиков в «Аш-Шифе»

Тель-Авив желает доказать, что больницы Газы служат укрытиями ХАМАСА, чтобы оправдать нападения на медицинские учреждения.

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Доказательств активности боевиков ХАМАС в больнице «Аш-Шифе» Израиль пока не обнаружил.

«Израиль находится под сильным давлением, чтобы поддержать свои давние утверждения о том, что больницы Газы, и в частности Аш-Шифа, служили укрытиями ХАМАСА, что является оправданием нападения на медицинские учреждения», - говорится в статье издания The Washington Post.

Отмечается, что отсутствие четких фактов побудило западные страны усилить давление на Израиль , чтобы тот согласился на паузу в боевых действиях. При обнаружении любых дополнительных доказательств они будут обнародованы «как можно скорее».

Представители же палестинского движения называют сообщения о найденном в больнице оружии ложью и провокацией.