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ХАМАС отрицает заявления Израиля о найденном в больнице «Аш-Шифа» оружии

Сергей Лебедев
10:52 16.11.2023
Представители палестинского движения назвали сообщения ЦАХАЛ ложью и провокацией.
ХАМАС отрицает заявления Израиля о найденном в больнице «Аш-Шифа» оружии
© Фото: IMAGO, Saeed Jaras apaimages, Global Look Press
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Представители палестинского движения ХАМАС опровергли утверждения о найденном оружии в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. Они назвали заявления Израиля ложью и дешевой пропагандой, направленными на оправдание собственных преступлений.

В ХАМАС говорят, что ЦАХАЛ делал то же самое в больнице «Ар-Рантиси», где якобы устроили постановку, подбросив оружие и боеприпасы. Об этом вчера сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth.

Ранее появилась информация, что Израиль может остановить операцию в секторе Газа после взятия «Аш-Шифы». ЦАХАЛ раздумывает над тем, чтобы использовать паузу для обработки разведданных.

Кроме того, израильские военные хотят укрепить линии снабжения, чтобы дальше сосредоточиться на востоке и центре Газы.

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