Штормовой ветер лишил электричества 55 населенных пунктов Иркутской области

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В Иркутской области 55 населенных пунктов остались без электричества, об этом сообщили в МЧС России по региону. Речь идет о населенных пунктах в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Братском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.

Причиной отключения света стал штормовой ветер, его скорость достигала 26 м/с. В большинстве населенных пунктов электричество было отключено в превентивных целях.

Сотрудники энергоснабжающих организаций ведут аварийно-восстановительные работы. Задействованы 42 бригады, сообщает МЧС.

Ранее сообщалось о мощном урагане, который обрушился на Сибирь. Так, в Кемеровской области двух человек в машине раздавило дерево, а у торгового центра на женщину упала вывеска. В Алтайском крае из-за ветра отключили электроэнергию на железнодорожной станции, в результате чего было задержано 16 электропоездов.