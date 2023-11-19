Сорванные крыши и поваленные деревья: мощный ураган обрушился на Сибирь

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Сибирь оказалась во власти мощного урагана. Из-за сильных порывов ветра местами отсутствует электроснабжение, повалено множество деревьев, линий электропередач и рекламных конструкций. Повреждены различные строения.

Так, например, в Красноярском крае сорвало кровлю со здания стационара Сухобузимской районной больницы. Повреждена крыша здания поликлиники. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

А вот в Новокузнецке Кемеровской область есть первые жертвы сильного урагана. Там двух человек в машине раздавило дерево. В том же городе у ТЦ на женщину рухнула вывеска. Пострадавшая в больнице.

В Алтайском крае из-за ветра без электроэнергии оказалась железнодорожная станция. Задержано 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда, сообщили в Западно-Сибирской железной дороги.

Кроме того, от урагана пострадали Омская и Новосибирская области.