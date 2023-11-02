Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на шахматном турнире

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Российский гроссмейстер Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов обменялись рукопожатиями после окончания партии седьмого тура турнира FIDE Grand Swiss. Украинский шахматист играл белыми фигурами и одержал победу.

Россияне выступают на международных турнирах под флагом FIDE. В июле Федерация шахмат Украины рекомендовала спортсменам не пожимать руки россиянам и белорусам на соревнованиях.

Общий призовой фонд турнира составляет $600 тысяч, он завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов.

В июле украинская саблистка Ольга Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане. Харлан дисквалифицировали, но потом исполнительный комитет FIE отменил это решение со ссылкой на протокол по борьбе с коронавирусной инфекцией. Позже сообщалось, что Международная федерация фехтования планирует заменить рукопожатия приветствием на расстоянии.